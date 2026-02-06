Piskorski: Braun zamiast Kaczyńskiego [KULISY POLITYKI]

Gościem programu jest Paweł Piskorski, były prezydent Warszawy i współtwórca Platformy Obywatelskiej, który bez ogródek opisuje mechanikę władzy, słabości opozycji i polityczne konsekwencje ostatnich wyborów prezydenckich.

Warszawa pod śniegiem, ideologia na ulicach

Rozmowa zaczyna się od zimowego paraliżu stolicy i krytyki polityki transportowej Rafał Trzaskowski. Zwężane ulice, ideologiczne wypychanie samochodów z miasta i realne zagrożenia dla służb ratunkowych stają się symbolem oderwania polityki miejskiej od rzeczywistości. Piskorski mówi wprost: w ekstremalnych warunkach takie decyzje mogą prowadzić do chaosu.

Trzaskowski po porażce. Zniknięcie lidera

Po przegranych wyborach prezydenckich Trzaskowski — zdaniem gościa programu — traci polityczną energię i wpływy. Jego miejsce w naturalny sposób zajmuje Donald Tusk, który po klęsce kandydata Platformy skonsolidował władzę i podporządkował sobie całe zaplecze Koalicji Obywatelskiej.

Nawrocki kontra Tusk

Nowym, wygodnym przeciwnikiem dla Tuska staje się Karol Nawrocki — młody, popularny prezydent, który próbuje przejąć rolę lidera całego obozu antyrządowego. Piskorski analizuje, dlaczego konflikt z Nawrockim paradoksalnie wzmacnia Tuska i mobilizuje jego elektorat.

Kordon sanitarny Brauna

Kluczowy wątek odcinka: Grzegorz Braun i jego rosnące poparcie. Zdaniem Pawła Piskorskiego to właśnie Braun staje się idealnym „straszakiem” dla elektoratu centrowego. Tusk może budować narrację: albo my, albo koalicja PiS–Nawrocki–Braun.

Padają pytania o radykalne hasła Brauna, jego styl polityki opartej na skandalu oraz o to, czy PiS — mimo nacisków międzynarodowych — będzie gotowy wejść z nim w koalicję w imię władzy.

Ordynacja wyborcza i matematyka władzy

W programie pojawia się także chłodna analiza systemu d’Hondta, wielkości okręgów wyborczych i tego, dlaczego nawet przy wyrównanych sondażach największa partia może zgarnąć premię w mandatach. W tej układance rozdrobniona prawica może pracować na korzyść Tuska.

PiS w pułapce, Polska 2050 na krawędzi

Piskorski nie zostawia złudzeń: PiS traci dominację, Jarosław Kaczyński znalazł się w strategicznej pułapce, a Polska 2050 — jego zdaniem — nie ma już realnych szans na odbudowę. Tusk „zjada przystawki”, konsolidując scenę wokół Koalicji Obywatelskiej.

To rozmowa o polityce długiego dystansu: o tym, jak buduje się strach, jak ustawia się linię podziału i dlaczego kordon sanitarny Brauna może stać się osią kampanii, zanim jeszcze oficjalnie się ona zacznie.



KULISY POLITYKI — tam, gdzie polityka przestaje być deklaracją, a zaczyna być strategią.