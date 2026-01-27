Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważa powrót do pomysłu Funduszu Partycypacyjnego. Dzięki niemu osoby mieszkające w odległości kilometra od turbiny wiatrowej otrzymają do podziału 20 tys. zł za każdy megawat mocy zainstalowanej w farmie wiatrowej.

- To rozwiązanie zostało bardzo dobrze przyjęte w poprzednim cyklu prac nad tą ustawą. Teraz chcemy wprowadzić to rozwiązanie już do projektu rządowego – mówi Urszula Zielińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w programie „Hołownia w klimacie”. Przyznaje jednak, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Komentuje także obawy o weto prezydenta i perspektywy dla rozwoju biogazu i biometanu.

Wiceministra odniosła się do projektu wytycznych dotyczących wpływu lądowych farm wiatrowych na ptaki – propozycji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która została skrytykowana przez branżę wiatrową.

Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK) do poprawki?

Urszula Zielińska komentuje też zmiany w Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu wprowadzone przez Ministerstwo Energii.

🔴 „Hołownia w klimacie” to program, w którym poruszamy tematy związane z transformacją energetyczną, kryzysem klimatycznym, zrównoważonym rozwojem i przemysłem czystych technologii. Audycję prowadzi dziennikarka DGP Aleksandra Hołownia.