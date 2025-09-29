Trump: „niech Ukraina korzysta ze zdolności do uderzeń w głębi”
Zapytany w niedzielę, czy Donald Trump zezwolił Ukrainie na ataku dalekiego zasięgu w głębi Rosji, Kellogg odparł: - Sądząc po jego słowach, a także po wypowiedziach wiceprezydenta (USA J.D.) Vance’a i sekretarza (stanu Marca) Rubio, myślę, że odpowiedź brzmi: tak. Niech (Ukraina) korzysta ze zdolności do uderzania w głębi. Pytany, czy wojska ukraińskie mają zgodę na wykorzystywanie amerykańskiej broni w taki sposób, Kellogg odparł: - Jest różnie. Czasem mają, czasem nie.
Zełenski prosił o rakiety Tomahawk o zasięgu 2,5 tys. km
Kellogg przypomniał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na niedawnym spotkaniu z Donaldem Trumpem poprosił o dostarczenie rakiet Tomahawk o zasięgu 2,5 tys. km.Jak dodał, jeszcze nie podjęto decyzji w tej sprawie.
