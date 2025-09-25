Pistorius, przemawiając w środę w Bundestagu, umieścił to zdarzenie w jednym szeregu z niedawnym wtargnięciem rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski i rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii.

Jego zdaniem takie nagromadzenie incydentów świadczy o tym, że „Rosja dosłownie testuje granice”. Jak tłumaczył, przywódca Rosji Władimir Putin chce „sprowokować państwa członkowskie NATO” oraz „zidentyfikować i wykorzystać rzekome słabości”.

Polityk SPD nie podał szczegółów incydentu.

Zgodnie z doniesieniami agencji dpa chodzi o fregatę Hamburg, która bierze udział w ćwiczeniach NATO Neptun Strike. Do pierwszego przelotu nad okrętem miało dojść przed minionym weekendem, a do drugiego w jego trakcie. Niemieckie wojsko uznaje to za prowokację.

„Der Spiegel” pisze, że chodzi o rosyjskie samoloty zwiadowcze. Pułap przelotu wynosił mniej niż 100 metrów, a Rosjanie nie odpowiadali na komunikaty radiowe - ustalił tygodnik.(PAP)

mobr/ akl/