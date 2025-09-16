Paul Ziemiak: Polskie roszczenia reparacyjne muszą być traktowane poważnie

Szef niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej w Bundestagu Paul Ziemiak potwierdził we wtorek stanowisko rządu RFN ws. reparacji dla Polski. Przypomniał, że kwestia ta jest wyjaśniona prawnie, ale - jak dodał - Niemcu są świadomi odpowiedzialności za szkody i powinni potraktować polskie roszczenia bardzo poważnie. Dodał jednak, że „z drugiej strony powinniśmy też jasno określić nasze stanowisko. Twierdzimy, że sprawy zostały wyjaśnione”.

Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie – tematy rozmów z niemieckimi liderami

Prezydent Polski Karol Nawrocki odbywa we wtorek pierwszą wizytę w Niemczech. Spotyka się z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem RFN Friedrichem Merzem. Wśród tematów berlińskich rozmów mają być współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie i relacje dwustronne, a także kwestie dotyczące zadośćuczynienia za zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej.

Według rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, Nawrocki na spotkaniu z prezydentem Steinmeierem miał się dopominać reparacji wojennych. Leśkiewicz dodał, że chodzi o zwrot dóbr kultury i wypłatę odszkodowań.

Stanowisko Niemiec ws. reparacji wojennych – kwestia prawnie zamknięta, ale historycznie istotna

Stanowisko rządu niemieckiego jest tu niezmienne - Berlin w powtarzających się komunikatach informuje, że kwestia reparacji wojennych jest dla Niemiec prawnie zamknięta. Jednak - jak ocenił pełnomocnik rządu RFN ds. współpracy z Polską Knut Abraham - potrzebne jest „nowoczesne przełożenie” historycznego zobowiązania wobec Polski, np. w formie współpracy w kwestiach bezpieczeństwa.