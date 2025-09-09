Reparacje od Niemiec. Kiedy oficjalnie prezydent upomni się o pieniądze od Berlina?

Prezydent Nawrocki podczas uroczystości na Westerplatte 1 września mówił, że domaga się reparacji od państwa niemieckiego. - Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam, dla naszej przyszłości - zaznaczał prezydent. Zaapelował o wsparcie rządu w domaganiu się od Niemiec reparacji.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił w poniedziałek w Studiu PAP, że prezydent Nawrocki będzie dopominał się o reparacje 16 września br. w Berlinie na spotkaniu z prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Sikorski w sprawie reparacji od Niemiec: Prezydent Nawrocki popełnia polityczny błąd

- Uważam, że prezydent Nawrocki popełnia błąd polityczny. Jeśli deklaruje, że załatwi reparacje, a ich nie załatwi, to zamiast sukcesu będzie miał porażkę - powiedział Sikorski nawiązując do tej kwestii w TVN24. Jak przypomniał, od lat mówi się, że „oczywiście moralnie nam się one (reparacje) należą, ale niestety sytuacja prawna jest beznadziejna”. - Reparacje, które nam przyznano w Poczdamie, jak to ma w zwyczaju, przywłaszczył sobie Związek Radziecki - dodał minister. - Jeśli teraz prezydent mówi, że będzie zabiegał (o reparacje) w sytuacji beznadziejnej, no to o sukces będzie trudno - podsumował Sikorski.