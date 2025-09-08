Na niedzielną uroczystość przybyli nie tylko pielgrzymi, ale także prezydent Włoch Sergio Mattarella, rodziny obu świętych oraz liczne delegacje duchowieństwa i świeckich.

Carlo Acutis – „Boży influencer” i pierwszy święty millenials

Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie, lecz dorastał w Mediolanie. Od najmłodszych lat pasjonował się komputerami i Internetem. Tworzył strony internetowe dla wspólnot religijnych i zbudował własny portal katalogujący cuda eucharystyczne. Dzięki temu zyskał przydomek „influencer Boga”.

Acutis nie ograniczał aktywności jedynie do sieci. Regularnie wspierał ubogich, rozdając im swoje kieszonkowe. Jego życie przerwała białaczka – zmarł 12 października 2006 roku w wieku zaledwie 15 lat.

Świętość Acutisa potwierdzono poprzez dwa cuda przypisane jego wstawiennictwu. Papież Franciszek – który beatyfikował go w 2020 roku – podkreślał, że jego cyfrowa ewangelizacja ma inspirować nowe pokolenie wiernych.

– Carlo był chłopcem niezwykłym, a jego przykład pokazuje, że świętość jest możliwa również we współczesnym świecie – mówił papież podczas jednej z wcześniejszych uroczystości.

Cyfrowa ewangelizacja i święty gamer Carlo Acutis

Grób młodego świętego w Asyżu przyciąga rzesze pielgrzymów. W 2019 roku jego ciało przeniesiono do kościoła Matki Bożej Większej. W zeszłym roku szklaną trumnę zobaczyło prawie milion osób.

Szczególne wrażenie robi sposób, w jaki został wystawiony: w dżinsach, bluzie z kapturem i sportowych butach Nike. Co więcej, jego ciało można oglądać na żywo w transmisji na YouTube.

Carlo był także zapalonym graczem komputerowym. Jego matka opowiadała mediom, że grał w „Halo”, „Super Mario” czy „Pokémony”, ale ograniczał się do jednej godziny gry tygodniowo. Dzięki temu Acutis zapisał się w historii jako pierwszy święty – gamer.

Pier Giorgio Frassati – kanonizacja działacza społecznego

Drugim nowym świętym został Pier Giorgio Frassati, urodzony w Turynie w 1901 roku syn właściciela dziennika „La Stampa”. Był aktywnym działaczem katolickim – związany z Apostolstwem Modlitwy, Uniwersytecką Federacją Katolików Włoskich, Młodzieżą Katolicką i ruchem skautowym.

Znany był ze swojej pracy społecznej – pomagał biednym i chorym, organizował akcje charytatywne. Zmarł w wieku 24 lat na chorobę Heinego-Medina. Jan Paweł II beatyfikował go w 1990 roku, określając mianem „człowieka ośmiu błogosławieństw”.

Frassati pochodził z majętnej rodziny, ale swoje życie poświęcił ubogim. Był wujem znanego dziennikarza Jasia Gawrońskiego oraz działaczki społecznej Wandy Gawrońskiej, która przez lata promowała jego postać.

Rodziny świętych obecne na uroczystości

Na mszy kanonizacyjnej obecni byli rodzice Carlo Acutisa – Antonia Salzano i Andrea Acutis – oraz jego rodzeństwo, Michele i Francesca. Wśród uczestników znalazła się również rodzina Frassatiego, w tym Wanda Gawrońska, siostrzenica nowego świętego, od lat upowszechniająca jego kult.

Gdy papież Leon XIV wypowiedział uroczystą formułę kanonizacyjną, plac św. Piotra rozbrzmiał oklaskami.