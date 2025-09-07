„Oczywiste jest, że Rosja stara się zadać ból Ukrainie, a ataki stają się coraz bardziej bezczelne. To jasny znak, że Putin testuje świat – czy zaakceptują to, czy się pogodzą. Dlatego istotne jest, by oświadczenia liderów, państw i instytucji były uzupełnione silnymi działaniami – sankcjami wobec Rosji, osób z nią powiązanych, wysokimi taryfami i innymi ograniczeniami w handlu” – powiedział Zełenski w wieczornym przemówieniu. Podkreślił, że MSZ informuje partnerów o kolejnej eskalacji ze strony Rosji. „Liczymy na stanowczą reakcję Ameryki. To jest właśnie to, czego potrzeba” – zaznaczył.

Putin nie chce negocjacji. Zełenski tłumaczy dlaczego

Według prezydenta przywódca Rosji Władimir Putin nie chce negocjacji, wyraźnie się przed nimi ukrywa, dlatego niedobory paliwa w Rosji i inne problemy gospodarcze są logiczną odpowiedzią na rosyjską odmowę zawieszenia broni czy spotkań przywódców.

Zełenski podziękował również światowym przywódcom za wsparcie Ukrainy po zmasowanym rosyjskim ataku. Wśród nich wymienił m.in. premiera Polski Donalda Tuska, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, premierkę Danii Mette Frederiksen, premierkę Włoch Giorgię Meloni, rząd Chorwacji i innych.

Szef państwa ukraińskiego podkreślił, że Rosja podczas zmasowanych ataków wykorzystuje 300–400 dronów kamikadze Shahed, dlatego produkcja ukraińskich dronów przechwytujących musi osiągnąć podobną skalę.

Zapowiedział także spotkanie w formacie Ramstein w nadchodzącym tygodniu i wyraził oczekiwanie na nowe pakiety wsparcia od partnerów. „W tym tygodniu odbędzie się spotkanie w formacie Ramstein. Dziś z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem omówiliśmy przygotowania i priorytety negocjacyjne” – przekazał Zełenski.

Nocny atak Rosji na Ukrainę

Rosja w nocy z soboty na niedzielę wystrzeliła w kierunku Ukrainy rekordową liczbę 805 dronów i 13 rakiet – przekazały Siły Powietrzne. Lokalne władze w Kijowie podały, że zginęły dwie osoby, w tym roczne dziecko, a 15 zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku dronowym na stolicę.

ira/ kar/