Podały one, że umowy te miały być dla Kremla zachętą do zawarcia pokoju na Ukrainie, a dla Waszyngtonu - do osłabienia sankcji przeciw Rosji. Rosja jest obecnie odcięta z powodu sankcji od większości międzynarodowych inwestycji w jej sektor energetyczny i od zawierania dużych umów.

USA idą na ustępstwa. Czy Waszyngton kusi Rosję?

Trzy źródła przekazały, że rozmawiano m.in. o możliwości ponownego włączenia się koncernu Exxon Mobil do projektu gazowo-naftowego Sachalin-1, dotyczącego eksploatacji trzech złóż. Według czterech źródeł mówiono również o możliwości nabycia przez Rosję amerykańskiego sprzętu na potrzeby projektów w skroplony gaz ziemny, takich jak budowa arktycznego terminalu LNG Utriennij w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym.

Wcześniej Reuters podawał, że wysuwano też ideę zakupu przez Stany Zjednoczone rosyjskich lodołamaczy o napędzie atomowym. Trzy źródła podały, że do rozmów na te tematy doszło podczas wizyty w Moskwie specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkoffa, który spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem i jego doradcą ds. inwestycji Kiriłłem Dmitrijewem. Według dwóch źródeł spawy te omawiano także w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem.

Kwestie te poruszono krótko również podczas szczytu z udziałem Trumpa i Putina na Alasce 15 sierpnia. – Biały Dom bardzo chciał po szczycie na Alasce podać newsa o dużej umowie inwestycyjnej. W ten sposób Trump czuje, że coś osiąga – powiedziało jedno ze źródeł.

Szczyt na Alasce. USA chcą, by Rosja kupowała amerykańska technologię, a nie chińską?

W dniu szczytu na Alasce Putin podpisał dekret, który może pozwolić zagranicznym inwestorom, w tym Exxon Mobilowi, powrócić do udziału w projekcie Sachalin-1. Warunkiem miałoby być podjęcie przez zagranicznych akcjonariuszy działań na rzecz zniesienia zachodnich sankcji wobec Rosji.

Exxon Mobil wycofał się z Rosji w 2022 r. po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jego pakiet 30 proc. akcji w Sachalinie-1 został w tym samym roku przejęty przez Kreml.

Jedno ze źródeł podkreśliło, że Waszyngtonowi zależy na tym, by Rosja kupowała amerykańską technologię zamiast chińskiej w ramach szerszej strategii izolowania Chin i osłabiania więzi między Pekinem i Moskwą.

mw/ mal/