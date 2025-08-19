Oba wydarzenia są bezpośrednim następstwem rozmów w Białym Domu, gdzie dzień wcześniej prezydent USA Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim.

Wojna w Ukrainie. Tusk na spotkaniu "Koalicji chętnych"

O planach szefa rządu poinformował rzecznik gabinetu.

„Dziś Premier Donald Tusk o godz. 12.00 weźmie udział w spotkaniu Koalicji Chętnych, a o godz. 13.00 w spotkaniu w formacie Rady Europejskiej” – przekazał Adam Szłapka.

Centrum Informacyjne Rządu doprecyzowało, że oba spotkania będą poświęcone omówieniu wyników poniedziałkowych rozmów w Waszyngtonie.

Bosacki: Europa przeanalizuje rozmowy w Białym Domu

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki potwierdził, że spotkanie europejskich liderów odbędzie się tuż po rozmowach koalicji. – We wtorek ok. godz. 13 w gronie europejskim zostaną omówione efekty rozmów w Białym Domu i w tym formacie weźmie udział szef polskiego rządu – powiedział w TVN24.

Poniedziałek upłynął w Białym Domu pod znakiem intensywnych rozmów. Prezydent USA Donald Trump gościł Wołodymyra Zełenskiego. Po rozmowie w cztery oczy obaj liderzy spotkali się z przywódcami europejskimi. W tym gronie zabrakło jednak przedstawiciela Polski.

Trump dzwoni do Putina

Tuż po spotkaniach z europejskimi liderami Trump zdecydował się na kolejny krok – zadzwonił do Władimira Putina. Z jego inicjatywy rozpoczęto przygotowania do rozmowy Zełenskiego z prezydentem Rosji, po której miałoby dojść do kolejnego, trójstronnego spotkania z udziałem Trumpa. Amerykański przywódca zadeklarował również chęć pomocy w wypracowaniu trwałych gwarancji pokoju.

90 miliardów dolarów wsparcia militarnego

Prezydent Ukrainy ujawnił, że jednym z elementów gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju jest ogromny pakiet amerykańskiego uzbrojenia.

– To pakiet amerykańskiej broni o wartości 90 mld dolarów, obejmujący przede wszystkim samoloty i systemy obrony przeciwlotniczej – oświadczył Zełenski.

Wsparcie militarne ma stać się fundamentem dalszych rozmów o bezpieczeństwie Ukrainy w obliczu agresji Rosji.

Mapa frontu i trudna kwestia terytoriów

Ukraiński przywódca dodał, że szczególną rolę podczas rozmów w Waszyngtonie odegrała analiza aktualnej sytuacji wojennej. – Przeprowadziłem też z Trumpem długą rozmowę o ukraińskim terytorium, a strona amerykańska przygotowała na spotkanie mapę Ukrainy, przedstawiającą aktualną sytuację na froncie – zaznaczył Zełenski.

Jednocześnie podkreślił, że rozmowy o granicach nie będą prowadzone w szerszym formacie. – Kwestia terytorium pozostanie sprawą między mną a Putinem i powinna zostać omówiona podczas dwustronnej rozmowy z przywódcą Rosji – oświadczył.

Polska w centrum rozmów

W poniedziałkowych spotkaniach w Waszyngtonie zabrakło polskich władz, wtorkowe rozmowy mają przywrócić Warszawie aktywną rolę w procesie wypracowywania gwarancji bezpieczeństwa. Obecność premiera Tuska na forum koalicji chętnych i w gronie Rady Europejskiej ma być dowodem, że Polska chce być jednym z głównych graczy w procesie budowania pokoju w regionie.