Tym razem zaiskrzyło za sprawą doniesień medialnych o kontrakcie zawartym w 2025 r. między rządem Hiszpanii a chińskim gigantem telekomunikacyjnym Huawei. „The Objective” ujawnił, że w zamian za 12,3 mln euro Chińczycy zaopatrzyli hiszpańską administrację w sprzęt umożliwiający przechowywanie nagrań z legalnych podsłuchów zatwierdzonych przez sądy i urząd skarbowy.

Wynik przetargu wzbudził niemałe obawy wśród amerykańskich kongresmenów. Dwóch członków komisji energii i handlu Izby Reprezentantów skierowało nawet list do sekretarza handlu Stanów Zjednoczonych Howarda Lutnicka, apelując o zbadanie kontrowersyjnej umowy hiszpańsko-chińskiej.

W opinii Richarda Hudsona i Gusa Bilirakisa decyzja gabinetu Pedra Sáncheza, by to przedsiębiorstwo z Shenzhen dostarczyło infrastrukturę potrzebną do magazynowania poufnych danych, była „głęboko niepokojąca”. Podkreślili również, że „Huawei i inne chińskie firmy utrzymują udokumentowane powiązania z Komunistyczną Partią Chin, co stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego”.

Republikańscy kongresmeni uważają, że sytuacja, z którą mamy do czynienia w Hiszpanii, jest elementem niepokojącego trendu kształtującego się w Unii Europejskiej. „Rządy po cichu kontraktują chińską technologię, stosując podwójne standardy wobec amerykańskiego eksportu usług cyfrowych, co skutkuje znaczną niepewnością dla naszych firm” – argumentują.

Rząd Sancheza zawarł wielomilionowy kontrakt z Huawei. USA reagują

Pierwsze kroki podjęła już za to dyrektor wywiadu narodowego Tulsi Gabbard. Zainicjowane przez nią dochodzenie ma pomóc w ustaleniu, czy Pekin, aby na pewno nie ma dostępu do wrażliwych informacji, które Amerykanie przekazują Hiszpanom. Współpraca hiszpańskiego resortu spraw wewnętrznych z Huaweiem budzi zastrzeżenia przede wszystkim w kontekście NATO, zwłaszcza że na terytorium Hiszpanii zlokalizowane są dwie amerykańskie bazy.

Na ruch Madrytu zareagowała również Bruksela. Rzecznik Komisji Europejskiej przypomniał, że zgodnie z unijną rekomendacją państwa członkowskie powinny ograniczyć lub wykluczyć udział Huaweia w krajowej infrastrukturze 5G.

Przy okazji skandalu przeciwnicy Sáncheza z opozycyjnej Partii Ludowej wypomnieli mu wieloletnią znajomość z José Luisem Zapatero. Były lider Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej i premier w latach 2004–2011, uważany za politycznego mentora Sáncheza, na politycznej emeryturze dorobił się miana jednego z czołowych lobbystów Huaweia.

Hiszpański resort spraw wewnętrznych oświadczył, że zakup chińskiej technologii do przechowywania danych był podyktowany m.in. konkurencyjną ceną i odbył się pod lupą niezależnych organów certyfikujących. Rzecznik Huawei Europe zaznaczył natomiast, że „wszystkie przechowywane informacje należą do klienta i pozostają do jego wyłącznej dyspozycji”.

Hiszpański rząd trawiony kolejnym skandalem. Pedro Sanchez prowadzi ryzykowną grę
Hiszpański rząd trawiony kolejnym skandalem. Pedro Sanchez prowadzi ryzykowną grę

Zobacz również

Burza wokół przetargu zbiegła się w czasie z wycofaniem się gabinetu Sáncheza z planów zakupu amerykańskich myśliwców F-35. Hiszpanie zdenerwowali Donalda Trumpa również podczas szczytu NATO w Hadze, gdy otwarcie zapowiedzieli, że nie wypełnią nowego celu w wysokości 5 proc. PKB na wydatki zbrojeniowe.

– Hiszpania jest ciekawym przypadkiem, ponieważ to jedyny kraj w Europie, który otwarcie gra w antagonizmy z Trumpem. A może to robić m.in. dlatego, że jest w UE, więc amerykańskie cła nie będą dla niej tak dotkliwe jak dla RPA czy Brazylii – powiedział w rozmowie z CNBC Federico Santi, starszy analityk w Eurasia Group.

Jak zauważają komentatorzy, źle odbierana w Białym Domu asertywność Madrytu przejawia się także poprzez coraz silniejsze więzy gospodarcze między Hiszpanią a Chinami. W ciągu ostatnich trzech lat Sánchez trzykrotnie spotykał się z Xi Jinpingiem, a podczas ostatniej, kwietniowej wizyty w Państwie Środka przywódcy podpisali projekt planu „na rzecz wzmocnienia wszechstronnego strategicznego partnerstwa”.

Hiszpańskie władze już teraz intensywnie starają się przyciągać chińskich inwestorów w takich sektorach, jak elektromobilność i energia odnawialna. Reuters podaje, że poziom handlu między Hiszpanią a Chinami rośnie, choć z wyraźną dysproporcją na korzyść azjatyckiego giganta. W ubiegłym roku wartość hiszpańskiego importu z Chin przekroczył 45 mld euro, natomiast eksport dobił do 7,4 mld euro. Taki wynik plasuje Chiny na czwartym miejscu wśród największych partnerów handlowych Madrytu.

Sánchez powiedział niedawno, że jedynie multilateralizm i solidarność między narodami są receptą na globalne wyzwania. Dla kontrastu sekretarz skarbu USA Scott Bessent, pytany o hiszpańsko-chińskie zbliżenie, odparł, że zwrot ku Pekinowi, a nie Waszyngtonowi, może oznaczać dla Europejczyków „przegrany zakład”. – To tak, jakby samodzielnie podcinać sobie gardło – dodał współpracownik Trumpa. ©℗