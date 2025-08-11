„On (Putin) na pewno nie przygotowuje się do zawieszenia broni ani zakończenia wojny. Putin nastawiony jest wyłącznie na to, by przedstawić spotkanie z Ameryką jako swoje osobiste zwycięstwo i dalej działać tak jak dotychczas, wywierać presję na Ukrainę tak jak dotychczas” – powiedział Zełenski w codziennym nagraniu wideo.

Podkreślił, że ukraiński wywiad i dowództwo wojskowe nie widzą oznak, że Rosjanie „otrzymali sygnały do przygotowań na okres powojenny”.

„Przeciwnie, przemieszczają swoje wojska i siły w taki sposób, aby rozpocząć nowe operacje ofensywne. Jeśli ktoś przygotowuje się do pokoju, to tak nie postępuje. Nadal informujemy naszych partnerów o rzeczywistej sytuacji na polu walki, w dyplomacji oraz w rosyjskim planowaniu dalszych działań” – przekazał Zełenski.

W najbliższy piątek prezydent USA Donald Trump zamierza spotkać się z Putinem na Alasce. Tematem ich rozmów ma być zawieszenie broni w wojnie, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie.