Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek, że przywódca Rosji Władimir Putin zadzwonił do niego i zaproponował mu pomoc z Iranem. Amerykański przywódca zapowiedział, że najpewniej spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na szczycie NATO w Hadze.

Prezydent zapewnił w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, w drodze na szczyt NATO w Hadze, że nie chce zmiany reżimu w Iranie, ponieważ mogłoby do doprowadzić do chaosu - podała agencja Reutera.

Trump przyznał, że Hiszpania "jest problemem", jeśli chodzi o wydatki zbrojeniowe. Kraj ten w ostatnich miesiącach bardzo niechętnie podchodził do propozycji przeznaczania 5 proc. PKB na obronność. Hiszpański premier Pedro Sanchez był za to konsekwentnie krytykowany przez Waszyngton. (PAP)