Ghalibaf, cytowany przez agencję Tasnim, przekazał że byłaby to odpowiedź na "nieprofesjonalne działanie MAEA". "Iran nie planuje żadnych niepokojowych działań, ale świat wyraźnie zobaczył, że MAEA nie wywiązała się za swoich zobowiązań i stała się instrumentem politycznym" - stwierdził przewodniczący Madżlisu.

Iran krytykuje MAEA od początku konfliktu z Izraelem

Od rozpoczęcia wojny przez Izrael MAEA znajduje się pod stałą i ostrą krytyką ze strony władz w Teheranie. Szef irańskiego organu do spraw energetyki jądrowej Mohammad Eslami wezwał w niedzielę szefa tej organizacji, Rafaela Grossiego, do potępienia ataków USA na Iran i podjęcia "odpowiednich kroków" przeciwko Waszyngtonowi. Skrytykował go za "bezczynność i współudział", zapowiadając kroki prawne w tej sprawie.

Iran zerwie traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej?

Równolegle parlament Iranu debatuje nad ustawą przewidującą wyjście kraju z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) z 1968 roku.

W nocy z soboty na niedzielę USA zaatakowały trzy irańskie zakłady wzbogacania uranu - w Fordo, Natanz i Isfahanie. Stany Zjednoczone przyłączyły się tym samym do prowadzonej od 13 czerwca izraelskiej wojny przeciwko Iranowi.

Iran odpowiedział w poniedziałek ostrzałem amerykańskiej bazy Al Udeid w Katarze. Według pierwszych doniesień w ataku tym nikt nie ucierpiał, a na teren bazy nie spadła żadna rakieta.

Głos po ostrzale bazy Al Udeid zabrał najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei. Oświadczył na platformie społecznościowej X, że to nie jego kraj rozpoczął konflikt z Izraelem i USA. Podkreślił jednocześnie, że Iran "nie podda się żadnej agresji, z jakiejkolwiek strony i nie zgodzi się na nią".

Trump o rozejmie między Izraelem i Iranem oraz szansie na pokój

Donald Tramp wcześnie ogłosił w mediach, że doszło do rozejmu pomiędzy Iranem i Izraelem. Od kilku godzin faktycznie brak jest doniesień o wzajemnym ostrzale obu krajów.