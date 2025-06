W rozwoju konfliktu między Izraelem a Iranem wiele zależy teraz od postawy USA - powiedział PAP izraelski analityk Eldad Szawit. Prezydent USA Donald Trump wspiera Izrael i chce wykorzystać atak do wywarcia presji na Teheran, by przyjął porozumienie atomowe, jednak wątpliwe, by mu się to udało - ocenił ekspert.