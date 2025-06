Życzenia urodzinowe Trumpowi od sobotniego poranka składali członkowie jego gabinetu i kierowane przez nich ministerstwa.

Współpracownicy Trumpa składają urodzinowe życzenia

"Urodzony w Dniu Flagi, 14 czerwca, pana patriotyzm świeci tak jasno, jak nasze gwiazdy i paski. Dziękuję za pana niestrudzone poświęcenie i służbę dla naszego kraju!" - napisała na platformie X szefowa resortu rolnictwa Brooke Rollins.

Departament Stanu USA dziękował prezydentowi za "uczynienie Ameryki ponownie wielką", a minister ds. zasobów wewnętrznych Doug Burgum za przewodzenie "najbardziej historycznej administracji" i wprowadzenie "złotego wieku Ameryki".

Urodziny Trumpa zbiegają się z Dniem Flagi i 250. rocznicą powołania stałych sił lądowych USA, dziś znanych jako US Army. Z tej okazji ulicami Waszyngtonu przejdzie duża parada wojskowa z udziałem ponad 6,7 tys. żołnierzy ubranych w mundury ze wszystkich wojen toczonych przez Amerykę. Przez stolicę przejadą także m.in. czołgi Abrams, bojowe wozy piechoty Bradley, haubice samobieżne Paladin, będą latały śmigłowce Black Hawk.

Parady wojskowe są rzadkością w Ameryce, lecz Trump dążył do zorganizowania jej jeszcze za swojej pierwszej kadencji. Jej koszt ma wynieść 45 mln dolarów, a wydarzenia związane z obchodami trwają cały dzień, choć sama defilada rozpocznie się o godz. 18.30 czasu lokalnego (godz. 0.30 w niedzielę w Polsce).

Mimo prognoz opadów deszczu, a nawet burz z piorunami, Trump zapowiedział w sobotę, że parada odbędzie się "czy będzie słońce, czy deszcz". "Pamiętajcie, perada w deszczowy dzień przynosi szczęście" - napisał na swoim portalu społecznościowym Truth Social, błędnie pisząc słowo "parada".

"No Kings Day". Amerykanie zapowiadają demonstracje

Jednocześnie w ok. 1800 miejscach w całym kraju - lecz nie w Waszyngtonie - mają odbyć się antyprezydenckie demonstracje reklamowane jako "No Kings Day" ("Dnia bez królów"). Według organizatorów ma to być wyraz "odrzucenia autorytaryzmu" i przeciwwaga dla "urodzinowej parady" Trumpa.

Donald Trump jest obecnie drugim najstarszym urzędującym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, lecz jeśli dokończy swoją kadencję, pobije rekord swojego poprzednika Joe Bidena. W momencie rozpoczęcia drugiej kadencji był o pięć miesięcy starszy od Bidena, kiedy ten obejmował urząd.