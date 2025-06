Grupa składająca się z weteranów i członków rodzin wojskowych chciała przeprowadzić na schodach Kapitolu protest przeciwko wysłaniu przez prezydenta Gwardii Narodowej i żołnierzy piechoty morskiej do Los Angeles oraz przeciwko sobotniej defiladzie wojskowej - przekazali organizatorzy, cytowani przez CNN.

Dlaczego policja aresztowała protestujących przed Kapitolem Amerykanów

Początkowo ok. 75 osób demonstrowało w sposób pokojowy przed Sądem Najwyższym, w pobliżu Kapitolu. Gdy grupa zaczęła się przemieszczać, policjanci ustawili zabezpieczenia, by nie dopuścić protestujących do Kapitolu. Policja przekazała, że kilka osób przewróciło barierki, nielegalnie przekroczyło linię policyjną i zaczęło biec w stronę schodów. "Nasi policjanci natychmiast zablokowali grupę i zaczęli przeprowadzać aresztowania" - poinformowano.

Zatrzymanym ma zostać postawiony zarzut nielegalnej demonstracji i przekroczenia linii policyjnej. Niektóre osoby mogą też usłyszeć zarzut napaści na policjanta i stawiania oporu podczas aresztowania.

"Chcemy przyszłości, w której inwestujemy w opiekę nad weteranami, w ochronę zdrowia, w edukację, a nie w której wydajemy 50 mln dolarów na defiladę" - powiedziała jedna z organizatorów akcji, weteranka Brittany Ramos DeBarros.

Ile będzie kosztowała defilada Trumpa?

Według szacunków sił zbrojnych koszt zaplanowanej na sobotni wieczór defilady wojskowej w Waszyngtonie może wahać się między 25 a 45 mln USD. 14 czerwca amerykańskie siły lądowe obchodzą 250. rocznicę powstania, a Trump świętuje 79. urodziny. Do demonstracji tego dnia przygotowują się też przeciwnicy prezydenta USA.