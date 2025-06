Donald Trump skierował do Los Angeles 2 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej. Mają oni powstrzymać protesty przeciwko działaniom służb imigracyjnych, które, jego zdaniem, mają „radykalnie lewicowy” charakter. Demonstracje wybuchły pod koniec ubiegłego tygodnia w związku z nalotem agentów Urzędu Celno-Imigracyjnego (ICE) na kilka miejsc pracy w drugim pod względem wielkości mieście USA. Tylko w piątek aresztowano 44 imigrantów. Te naloty bywają chaotyczne – amerykańskie służby omyłkowo aresztowały np. pracownika United States Marshals Service, czyli agencji federalnej odpowiedzialnej za egzekwowanie wyroków sądów. ICE przyznał później, że „pasował on do ogólnego opisu osoby poszukiwanej”.