Leavitt potwierdziła we wtorek wcześniejsze doniesienia agencji Reutera o pismach wysłanych przez administrację USA do partnerów handlowych. USTR wezwał ich, by do środy 4 czerwca przedstawiła swoje "najlepsze oferty" w szerzegu obszarów, w tym obniżki ceł, zwiększenia kwot importowanych towarów, czy zniesienia barier pozacelnych. List miał mówić, że następnie Waszyngton ma ocenić przedstawione oferty i określić możliwe parametry porozumienia i być może również wyznaczyć nową ogólną stawkę celną.

Cła Trumpa - jaki jest cel ich prowadzenia

"Prezydent jest bardzo bezpośredni w rozmowach z naszymi partnerami handlowymi i zagranicznymi przywódcami, że muszą pójść na układ ze Stanami Zjednoczonymi (...) wiedzieliście, że nie boi się stosowania ceł, by chronić nasz przemysł i pracowników, ale chce, by te +szyte na miarę+ porozumienia zostały podpisane" - powiedziała.

Kto już poszedł na układ z Trumpem w sprawie ceł?

Mimo wielokrotnych zapowiedzi podpisania 90 porozumień w ciągu 90 dni, dotąd udało się zawrzeć tylko jeden - i to wstępny - układ, z Wielką Brytanią. Leavitt stwierdziła jednak, że nadal w planach jest podpisanie kolejnych umów w najbliższych dniach. Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer przebywa obecnie w Paryżu prowadząc rozmowy z szeregiem państw.

Jak komentuje Reuters, list do partnerów handlowych ma służyć przyspieszeniu rozmów przed szybko nadciągającą datą 9 lipca, do kiedy wstrzymane zostały nałożone przez Trumpa cła "wzajemne" na produkty z prawie 70 państw. W liście USTR miał ostrzec partnerów USA, by nie zakładały, że nałożone przez Trumpa cła zostaną unieważnione przez sądy. Pismo sugeruje, że nawet w przypadku nieprzychylnej decyzji sądów unieważniających użycie przez Trumpa przepisów ustawy IEEPA (mówi ona o używaniu ceł w odpowiedzi na stany nadzwyczajne), prezydent użyje innych uprawnień, by wprowadzić cła. Jak dotąd federalny sąd ds. handlu międzynarodowego orzekł, że prezydent przekroczył swoje uprawnienia używając IEEPA, lecz dzień później sąd apelacyjny pozwolił na dalsze utrzymanie pobierania podatków na czas rozpatrzenia apelacji Białego Domu.

Trump w niedzielę stwierdził, że jeśli sądy nie pozwolą mu na dowolne nakładanie ceł doprowadzi to do "ruiny" amerykańskiej gospodarki.

