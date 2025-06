To może być kulminacyjny moment trwającej od miesięcy ofensywy przeciw bidenowskim programom wsparcia dla zielonych inwestycji. W tym tygodniu Senat rozpoczyna prace nad popieranym przez Donalda Trumpa pakietem fiskalnym (znanym też, w wersji spopularyzowanej przez samego prezydenta, jako „wielka, piękna ustawa”).

Walka o podatki i o senackie dusze

Chodzi przede wszystkim o zachęty (ulgi i zwolnienia podatkowe) dla konsumentów i przedsiębiorstw stawiających na czyste technologie. Wsparcie szacowane na ponad bilion lub – w wersji biura budżetowego Kongresu – 825 mld dol. może zostać okrojone o połowę lub więcej. Według konserwatywnej fiskalnie Fundacji Podatkowej (Tax Foundation) obecne zapisy projektu pozwolą ograniczyć wydatki uruchomione przez bidenowski Inflation Reduction Act (IRA) na najbliższą dekadę o 500 mld dol. Warunek? Skuteczna mobilizacja republikańskich senatorów, wśród których nie wszyscy są entuzjastami reformy w zaproponowanym kształcie.

Partia dysponuje w stuosobowym Senacie 53 głosami – i głosem rozstrzygającym w wypadku remisu (oddaje go wiceprezydent). Dopóki więc przyjęcie ustawy dokonuje się zwykłą większością i nie wymaga przełamania pułapu 3/5 w celu zamknięcia debaty – a tak jest w przypadku przepisów budżetowych – republikanie mogą pozwolić sobie na niesubordynację maksymalnie czworga senatorów.

„To być może najważniejszy akt prawny, jaki kiedykolwiek będzie podpisany w historii naszego kraju! (…) Teraz czas, by do pracy nad projektem wzięli się nasi przyjaciele z Senatu USA i przekazali ustawę do podpisu TAK SZYBKO JAK TO MOŻLIWE! Nie ma czasu do stracenia” – pisał Trump w mediach społecznościowych po tym, gdy projekt udało się niewielką większością przeforsować w Izbie Reprezentantów. Biały Dom zachwala proponowane przepisy m.in. za potencjał ograniczenia wydatków rządu o ponad 1,6 bilionów dol. Według Stephena Millera, zastępcy szefa sztabu w administracji Trumpa, to m.in. efekt „największej dotąd” reformy świadczeń społecznych.

Odpowiedzialny budżet kosztem własnych wyborców