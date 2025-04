Decyzja prezydenta USA o nałożeniu ceł to największa zmiana w światowym handlu od 100 lat – ocenia redaktor ekonomiczny BBC News Faisal Islam. W komentarzu opublikowanym na stronie serwisu twierdzi on, że globalna, ale też chaotyczna, wojna handlowa wydaje się nieunikniona.

Zdaniem Islama o olbrzymim wpływie amerykańskich taryf na gospodarkę światową mają świadczyć dwa wykresy: spadki na giełdach, zwłaszcza w Azji oraz wzrost amerykańskich przychodów z ceł, które osiągnęły poziom nieobserwowany od stulecia, czyli wyższy niż ten z lat 30. XX wieku.

Jak podkreśla, decyzja Trumpa dotknie szczególnie ogólnoświatowych kanałów handlowych. Przewiduje on, że wprowadzenie amerykańskich ceł "zniszczy modele biznesowe tysięcy firm, fabryk, a być może i całych państw". "Niektóre łańcuchy dostaw stworzone przez największe firmy świata zostaną natychmiast zerwane. Nieuniknionym skutkiem będzie z pewnością pchnięcie ich w stronę Chin" – dodaje redaktor BBC.

Według niego przywrócenie deficytu handlowego USA "do zera", co jest celem amerykańskiej polityki, oznacza "całkowitą przebudowę światowej gospodarki". "Przenoszenie fabryk zajmie lata. A wprowadzenie ceł na taką skalę w Azji Wschodniej, zwłaszcza na poziomie 30 lub 40 proc., znaczenie szybciej podniesie ceny ubrań, zabawek i elektroniki" – zauważa Islam.

Zadaje on sobie pytanie dotyczące tego, jak zareaguje na to świat? Podejrzewa on, że część europejskich konsumentów może zbojkotować produkty wytwarzane w USA. Dodatkowo, zachwiany może zostać także monopol dużych amerykańskich firm technologicznych w branży mediów społecznościowych. Świadczyć o tym ma spadek sprzedaży samochodów firmy Tesli, należącej do doradcy Trumpa - Elona Muska. Jednocześnie, władze USA mogą być zmuszone podnieść stopy procentowe, aby przeciwdziałać nieuniknionemu wzrostowi inflacji.

Podpisane w środę przez Trumpa rozporządzenie nakłada "cła wzajemne" w wysokości co najmniej 10 proc. na towary importowane z zagranicy; w przypadku towarów z UE wyniosą one 20 proc. Zapowiedziane przez USA stawki mają stanowić połowę zsumowanych ceł i pozacelnych barier handlowych stosowanych przez inne kraje. W przypadku Chin taryfy wyniosą 34 proc. (stawka ta zostanie dodana do ogłoszonych wcześniej 20 proc. ceł, czyli łącznie będzie wynosić 54 proc.), Japonii - 24 proc., Indii - 26 proc., Korei Płd. - 25 proc.

Uniwersalna 10-proc. stawka celna ma wejść w życie 5 kwietnia, zaś cła na poszczególne państwa - 9 kwietnia.