Sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ Francji Benjamin Haddad powiedział w środę, że Unia Europejska może pójść dalej w odpowiedzi na cła nałożone przez Stany Zjednoczone. Zastrzegł jednak, że że wojna handlowa nie jest w niczyim interesie.

W odpowiedzi na cła nałożone przez USA na import stali i aluminium z UE Komisja Europejska ogłosiła w środę cła odwetowe na towary ze Stanów Zjednoczonych o wartości 26 mld euro. Cła unijne wejdą w życie 1 kwietnia, a w pełni zostaną wdrożone 13 kwietnia.

O godz. 5 w środę czasu polskiego zaczęły obowiązywać 25-procentowe cła na sprowadzane do USA stal i aluminium z UE. Zgodnie z decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa, ogłoszoną w lutym, dotyczą one importu ze wszystkich państw Wspólnoty bez wyjątku. Według danych American Iron and Steel Institute największymi eksporterami stali w 2024 r. były Kanada (6,5 mln ton), Brazylia (4,5 mln) oraz Unia Europejska (4,3 mln, z czego za połowę odpowiadają Niemcy, Holandia i Rumunia).