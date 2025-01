. Ale stoi to w sprzeczności z faktami, bo Palestyna jest nieczłonkowskim państwem-obserwatorem ONZ, a Organizację Narodów Zjednoczonych – oile nadążam za MSZ-em – Polska wciąż uznaje. Co więcej, w Warszawie działa Ambasada Państwa Palestyny, co podkreśla formalne uznanie Palestyny przez polski rząd ( poza Bartoszewskim?). Pełnoprawne członkostwo Palestyny w ONZ blokuje m.in. weto Stanów Zjednoczonych . Przed rokiem – to też warto przypomnieć – Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję zwiększającą uprawnienia Palestyny w ONZ. A Polska zagłosowała „za”.