Czworo astronautów – Peggy Whitson (USA), Sławosz Uznański-Wiśniewski, Tibor Kapu (Węgry) i Shubhanshu Shukla (Indie) – spędzą prawie dobę w kapsule, zanim dotrą do Ziemi. NASA potwierdziła, że wodowanie kapsuły ma nastąpić we wtorek ok. godz. 11.30 polskiego czasu.

Jak opowiadała Anna Schneider z NASA podczas transmisji z Centrum Lotów Kosmicznych im. L. Johnsona w Houston w Teksasie (USA), kapsuła będzie stopniowo obniżać orbitę, aż wejdzie w atmosferę. Później otworzą się spadochrony, dzięki którym Dragon Grace łagodnie opadnie do wody w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii.

Kapsułę wyłowi statek należący do firmy SpaceX. Z jego pokładu helikopter przetransportuje astronautów do Houston, a stamtąd – jak powiedział PAP Sergio Palumberi, kierownik misji Ax-4 z ramienia ESA - rządowy samolot zabierze Uznańskiego-Wiśniewskiego do Europy.