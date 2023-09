Sekretarz stanu ds. azylu Eric van der Burg wystąpił we wtorek do burmistrzów holenderskich gmin o zapewnienie dodatkowych miejsc dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Od lutego przyszłego roku potrzebnych ich będzie ok. 97 tysięcy.

Sekretarz stanu ds. azylu Eric van der Burg wystąpił we wtorek do burmistrzów holenderskich gmin o zapewnienie dodatkowych miejsc dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Od lutego przyszłego roku potrzebnych ich będzie ok. 97 tysięcy. Dotychczas samorządy udostępniły 81 tys. miejsc dla Ukraińców w prowadzonych przez siebie ośrodkach. Niedawno Wouter Kolff, przewodniczący Veiligheidsberaad, czyli rady skupiającej 25 szefów regionów ds. bezpieczeństwa, powiedział, że potrzeba będzie jeszcze więcej miejsc przyjęć. We wtorek minister van der Burg podkreślił, że napływ uchodźców z Ukrainy nie będzie słabł w związku z trwającą rosyjską inwazją i oficjalnie poprosił samorządowców o zapewnienie dodatkowych miejsc. Z informacji ministerstwa sprawiedliwości i bezpieczeństwa wynika, iż w Niderlandach znalazło schronienie prawie 98 tys. Ukraińców, z których zdecydowana większość przebywa w schroniskach prowadzonych przez gminy. Andrzej Pawluszek apa/ ap/ Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję