"To prezydent Putin rozpoczął tę imperialistyczną wojnę o podbój. Jak Putin dał dzisiaj jasno do zrozumienia, przygotowuje się do dalszej wojny. Nie może wygrać. Byłoby to niebezpieczne dla nas i dla całego świata" - skomentował Stoltenberg, odnosząc się do wtorkowego orędzia rosyjskiego dyktatora.

Reklama

Stwierdził także, że NATO z żalem przyjęło decyzję o wycofaniu się przez Rosję z porozumienia o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START i wzywa Moskwę do zmiany stanowiska w tej sprawie.

Szef NATO podkreślił, że Sojusz wspiera Ukrainę w jej wojnie przeciwko Rosji. Poinformował także, że NATO zorganizuje spotkanie ekspertów, aby upewnić się, że Ukraina dostanie od swoich partnerów broń, jakiej obecnie najbardziej potrzebuje. (PAP)

Reklama

kjm/ tebe/