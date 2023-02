Polityka wewnętrzna, gospodarka, wsparcie krajowego przemysłu i sprawiedliwość społeczna – to główne priorytety amerykańskiego prezydenta zarysowane tuż przed wczorajszym orędziem. Biden, który wieczorem przedstawiał coroczne orędzie na temat sytuacji w kraju, chciał uspokoić obawy wyborców dotyczące przyszłości amerykańskiej gospodarki . – Nasz główny przekaz to: musimy zrobić więcej, ale są podstawy do optymizmu – mówił szef prezydenckiej Krajowej Rady Gospodarczej Brian Deese. Ale także znaleźć platformę porozumienia z republikanami, którzy przejęli pod koniec zeszłego roku większość w Izbie Reprezentantów.