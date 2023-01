Niemcy przekażą czołgi Leopard 2A6 – zapowiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz wczoraj w Bundestagu. Chodzi o kompanię, czyli 14 maszyn. Jednocześnie szef niemieckiego rządu zapowiedział, że wyda zgodę na to, by inne kraje mogły przekazać Ukrainie wyprodukowane za Odrą czołgi. W ciągu najbliższych tygodni do obrońców powinny trafić dwa bataliony (każdy po ok. 40 czołgów) czołgów Leopard. Wiadomo, że oprócz Niemców maszyny przekażą m.in. Polska, Finlandia czy Norwegia. Ta decyzja była oczekiwana przez sojuszników z NATO, a przede wszystkim samych Ukraińców już od kilku tygodni, ale kanclerz ją odwlekał. By go „zachęcić” do działania, dwa tygodnie temu prezydent Andrzej Duda zapowiedział we Lwowie, że Polska dostarczy leopardy Ukrainie. Później podobną deklarację złożyli Finowie. W międzyczasie doszło w Niemczech do zmiany ministra obrony, obecnie tę funkcję sprawuje Boris Pistorius. Jak podaje „The Wall Street Journal”, także Stany Zjednoczone przekażą Ukraińcom nowoczesne czołgi, chodzi o kilkadziesiąt sztuk. Być może to właśnie decyzja Amerykanów, która do zamknięcia tego wydania DGP jeszcze nie została oficjalnie ogłoszona, przeważyła szalę.