– Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy – poinformował wczoraj wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Już w niedzielę minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock stwierdziła, że Niemcy nie będą się w tej kwestii sprzeciwiać. Dla wyjaśnienia: taka zgoda jest potrzebna, ponieważ leopardy zostały wyprodukowane w Niemczech. Choć decyzję ostatecznie podejmie kanclerz Olaf Scholz, to brak takiej zgody byłby olbrzymim zaskoczeniem. I jak już publicznie deklarował premier Mateusz Morawiecki, polski rząd przekaże te czołgi broniącej się przed Rosją Ukrainie również bez niemieckiej zgody. Publicznie o chęci przekazania swoich leopardów mówili także przedstawiciele Finlandii, w tej koalicji państw są jeszcze m.in. Czesi i Słowacy.