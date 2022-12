W piątek prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę o amerykańskim budżecie obronnym na 2023 r. Jej elementem jest Taiwan Enhanced Resilience Act (TERA), który zezwala na dotacje i pożyczki na rozwój sił zbrojnych Tajwanu w wysokości do 10 mld dol. w ciągu pięciu lat. Władze w Tajpej chcą kupić za nie okręty wojenne. O tym, co i kiedy zostanie przekazane lub sprzedane Tajwańczykom, zdecydują jednak Pentagon i Departament Stanu USA. Tak samo będzie w kwestii ewentualnego włączenia Tajwanu do amerykańskich ćwiczeń wojskowych Rim of the Pacific (RIMPAC) w 2024 r., do czego zachęca Kongres.