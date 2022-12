– Prognozujemy, że ukraińska gospodarka skurczy się o 35–40 proc. Jeśli terrorystyczne działania Rosji będą kontynuowane, możemy utracić dodatkowe 10 pkt proc., czyli do 50 proc. naszego PKB – mówił. A wiceminister gospodarki Denys Kudin podał w zeszłym tygodniu, że trwające od końca września ataki na energetykę pogłębiły recesję do 41 proc. w listopadzie i 31 proc. w III kw. Z drugiej strony dane te sugerują, że od dna udało się już odbić, skoro zarazem PKB w III kw. wzrosło o 9 proc. w porównaniu z II kw. tego roku. Częściowo może to być efekt powrotu setek tysięcy Ukraińców do kraju z pierwszej fali uchodźstwa i wyzwolenie części okupowanych terytoriów.