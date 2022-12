Rzecznik Białego Domu John Kirby poinformował, że Griner jest "w bardzo dobrym nastroju i wydaje się być zdrowa", powołując się na urzędników amerykańskich na lotnisku w San Antonio w Teksasie, gdzie przybyła koszykarka.

Sprawą interesowały się najwyższe władze USA. W czwartek prezydent Joe Biden ogłosił, że Griner wraca do domu, ale nie odpowiedział na wykrzyczane z sali pytanie o to, kogo uwolniły USA w zamian za nią. Media oraz rosyjskie władze podały jednak, że do Rosji powrócił niesławny handlarz bronią Wiktor But, skazany w 2011 roku na 25 lat więzienia za wspieranie organizacji terrorystycznej (kolumbijskiej FARC) i udział w spisku mającym na celu zabicie amerykańskich oficjeli.

Wymiany dokonano w czwartek na lotnisku w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dwukrotna mistrzyni olimpijska, gwiazda ligi WNBA, która grała w Rosji poza sezonem ligowym, została zatrzymana na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo 17 lutego z wkładami do e-papierosów zawierającymi olej haszyszowy. 4 sierpnia rosyjski sąd skazał ją na dziewięć lat kolonii karnej. (PAP)