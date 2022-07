Według CNN, które powołuje się na źródła w administracji USA, Rosjanie odpowiedzieli w ten sposób na ofertę Waszyngtonu w sprawie wymiany Wiktora Buta - słynnego handlarza bronią skazanego w USA w 2011 r. - na więzionych w Rosji eks-żołnierza Paula Whelana i koszykarkę Brittney Griner. Propozycja miała zostać przekazana za pośrednictwem FSB. Wymiana była w piątek przedmiotem pierwszej od lutego rozmowy szefów dyplomacji USA i Rosji, Antony'ego Blinkena i Siergieja Ławrowa.

Krasikow to były agent FSB, który w 2019 na zlecenie służby zamordował w parku Tiergarten w Berlinie byłego czeczeńskiego dowódcę i obywatela Gruzji Zelimchana Changoszwilego. Rosjanin został skazany na dożywocie. Według źródeł w niemieckim rządzie, USA zwróciły się w tej sprawie do Berlina, ale propozycja nie była poważnie rozpatrywana i jest traktowana jako "gra na czas" ze strony Moskwy, do czasu zakończenia procesu Griner. Koszykarce grozi do 10 lat więzienia za rzekome posiadanie olejku z konopi indyjskiej.

Mimo to, zdaniem cytowanych przez CNN rozmówców, Rosja prawdopodobnie zażąda uwolnienia innego swojego obywatela, hakera Romana Selezniowa, który odsiaduje 27-letni wyrok. (PAP)