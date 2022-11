Śmierć Makieja to symboliczne zamknięcie tego pola manewru. Na krótko przed tym dziwnym zawałem pojawiły się informacje, że na Białorusi we współpracy z Iranem zostanie postawiona linia produkcyjna dla pocisków artyleryjskich. Informację potwierdził ukraiński wywiad wojskowy HUR. Łukaszenka będzie produkował pociski kalibru 152 i 122 mm oraz 220 i 300 mm. To właśnie one odpowiadają za równanie z ziemią miast takich, jak Bachmut czy wcześniej Lisiczańsk. Bez nich nie działa maszynka do mięsa (na Donbasie to pojęcie obowiązuje zresztą w odniesieniu do obydwu stron, co potwierdzają dane na temat zabitych podawane przez USA).