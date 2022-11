O samej idei funduszu wiadomo na razie niewiele. W deklaracji wieńczącej szczyt, w którym wzięli udział członkowie (poza Turcją: Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan) i obserwatorzy organizacji (Turkmenistan, nieuznawany Cypr Północny i Węgry, które przyznają się do związków kulturowych z ludami wywodzącymi się z azjatyckich stepów), wskazano, że fundusz ma być „pierwszą i główną partnerską instytucją finansową powołaną przez państwa tureckie”, a jego celem ma być zacieśnianie współpracy handlowej i gospodarczej oraz realizacja wspólnych projektów. Próżno za to szukać konkretów dotyczących docelowej wartości aktywów, jakimi ma dysponować fundusz. Zapisano tylko, że będzie on wspierał małe i średnie przedsiębiorstwa, a jego priorytetem ma być stymulowanie wzrostu gospodarczego i stopy zatrudnienia w państwach należących do organizacji. Określono przy tym 11 obszarów strategicznych, m.in. rolnictwo, logistykę i transport, podnoszenie efektywności energetycznej, technologie informacyjne, turystykę, infrastrukturę, ale także wsparcie w zakresie kultury