Napięć na linii Ankara–Bruksela jest jednak coraz więcej. Turcja jest obok Węgier jedynym państwem, które nie ratyfikowało jeszcze przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO. Erdoğan oskarża Sztokholm o wspieranie grup, które uznaje za terrorystyczne. Chodzi m.in. o YPG – Powszechne Jednostki Ochrony, czyli działającą na terytorium Syrii kurdyjską milicję. – Tak długo, jak (zwolennicy YPG – red.) będą demonstrować na ulicach Szwecji, a terroryści działać wewnątrz tamtejszego parlamentu, nasze podejście się nie zmieni – komentował podczas konferencji prasowej w Pradze. Szwecja ogłosiła niedawno, że zniesie embargo na broń, które nałożyła na Turcję w 2019 r. po tureckiej operacji wojskowej przeciwko kurdyjskiej milicji w Syrii. Zostało to odebrane jako zachęta Ankary do wyrażenia zgody na szwedzkie członkostwo w Sojuszu.