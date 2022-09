Od 5 września ceny w Chorwacji podawane są w dwóch walutach, w kunach i euro. Sztywny kurs euro do dotychczasowej waluty wynosi 1:7,53450. Państwo przygotowuje się do wymiany całej gotówki na nową, unijną. Chorwacki Bank Narodowy szacuje, że chodzi o nawet 35 mld kun. Przez pierwszy rok pieniądze będzie można wymienić w bankach, a także na poczcie. Później odbywać się to będzie jedynie w banku narodowym. Okres przejściowy potrwa trzy lata.