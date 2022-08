Sankcjami szczególnie mocno został dotknięty sektor przemysłowy, Zachód bowiem odciął go od kluczowych komponentów, których nie eksportuje już do Rosji. Mimo tego branża przemysłowa odnotowała 44-proc. wzrost zysku. Poprawę odnotowano także m.in. w sektorze nieruchomości , hotelach i gastronomii, bo Rosjanie nie mogą już podróżować samolotami tak swobodnie, jak wcześniej, i w większości zostali zmuszeni do pozostania w kraju. Pod presją znalazł się jednak sektor wydobywczy, w którym zyski spadły o 55 proc. W sektorze technologicznym, z którego zachodnie firmy masowo się wycofywały, zyski spadły o 48 proc.