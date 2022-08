Białoruś od pierwszego dnia inwazji na Ukrainę zaangażowała się po stronie Rosji. Udostępniła sojusznikowi terytorium do natarcia na Kijów, szlaki transportowe do przerzutu wojsk i zaopatrzenia, lotniska i bazy do ostrzeliwania celów, szpitale do leczenia żołnierzy i poczty do przesyłania zagrabionych łupów.

Dotychczas działo się to na warunkach Moskwy. Nad wirem wojny nie da się jednak panować. Wir zaczyna coraz bardziej wciągać naszego sąsiada. W czwartek doszło do ośmiu wybuchów w Ziabrauce pod Homlem, gdzie Rosjanie trzymają sporą liczbę sprzętu, w tym systemy Iskander, Pancyr i S-400. Władze powiadomiły, że doszło po prostu do zapłonu silnika jednego z pojazdów, ale w świetle materiałów opublikowanych przez kanał „Biełaruski hajun”, który zbiera informacje o ruchach wojsk na Białorusi, ta wersja nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ukraińcy nie przyznają się do wyprowadzania uderzeń poza granicami kraju, ale lubią bawić się w dwuznaczne sugestie. Tak też było i tym razem; rzecznik sił zbrojnych Jurij Ihnat powiedział, że „białoruscy partyzanci nadzwyczaj dobrze pomagają Ukrainie”. Jeśli Ziabraukę ostrzelali Ukraińcy, byłby to pierwszy raz, gdy Kijów zdecydował się na odwetowe uderzenie na pozycje rosyjskie na Białorusi.