Raporty powstają co tydzień. – Dokument rozsyłany jest do polskich i sojuszniczych podmiotów publicznych oraz podmiotów zaangażowanych w zwalczanie zjawiska dezinformacji, z którymi współpracujemy – mówi Joanna Lesiak z pionu komunikacji społecznej i promocji NASK.

Treść raportu budzi kilka wątpliwości. Zdaniem części naszych rozmówców wskazane przez NASK główne osie narracyjne nie są specjalnie odkrywcze – w wielu tych tematach dezinformacja pojawiała się co najmniej od wybuchu wojny i lepiej byłoby poszukać także tych mniej oczywistych narracji. Pytanie jednak o możliwości NASK w tym zakresie, bo analiza skupia się raczej na tym, co pojawiało się w sieci w danym okresie najczęściej.

Poważniejsze pytania budzi to, jakie wnioski NASK wyciąga z poczynionych ustaleń. Przykładowo instytut analizuje artykuł z portalu Gazeta.pl autorstwa Jacka Gądka pt. „Ważne wydarzenia na linii Polska–Ukraina. Zełenski ma potępić rzeź wołyńską i zgłosić ustawę o Polakach” (chodziło o ustawę o specjalnym statusie Polaków na Ukrainie). Informacja, jak zauważa NASK, miała pochodzić z kręgów bliskich ukraińskiej dyplomacji. Jednak w przemówieniu prezydent Ukrainy zapowiedział projekt ustawy, ale nie potępił ostatecznie zbrodni wołyńskiej. Zdaniem NASK poprzedzające to wystąpienie doniesienia medialne zwiększyły oczekiwania wobec wystąpienia Zełenskiego, a gdy przeprosiny nie padły, pojawiła się kolejna fala komentarzy, w których Ukraińców nazywano banderowcami i mordercami. „Rozpowszechnianie takiej wiadomości bez potwierdzenia jej w wiarygodnych źródłach może być przykładem dezinformacji w celach budowania nastrojów antyukraińskich” – stwierdza NASK i zastrzega, że nie ma informacji o tym, kto „z kręgów bliskich ukraińskiej dyplomacji” wprowadził w błąd dziennikarzy Gazety.pl oraz czy zrobił to umyślnie.

Z takimi wnioskami nie zgadza się autor materiału. – Informacja obejmowała dwa spodziewane wydarzenia: złożenie przez prezydenta Ukrainy projektu ustawy o Polakach, co się wydarzyło, i potępienie rzezi wołyńskiej, z czego jednak strona ukraińska kolejnego dnia, już po publikacji artykułu, się wycofała – mówi red. Jacek Gądek. – Zamiar prezydenta Zełenskiego co do tych dwóch kwestii został potwierdzony w należyty i wiarygodny sposób, podobnie też późniejszy fakt wycofania się Kijowa z punktu dotyczącego rzezi, co było wynikiem obaw o reakcje w Ukrainie. Aby godnie uczcić ofiary rzezi, ambasador Ukrainy w Polsce wziął udział w obchodach jej rocznicy. Próba doszukiwania się w tym ciągu wydarzeń rosyjskiej dezinformacji wynika z intencji autorów raportu i lektury postów ruskich trolli, a nie racjonalnego spojrzenia i znajomości zakulisowych okoliczności – ocenia dziennikarz. Co więcej, źródła DGP także potwierdzają wersję prezentowaną przez Gazetę.pl.