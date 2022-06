– Wizyta Ławrowa jest teraz bardziej potrzebna Rosji niż Serbii. Zachód naciska, byśmy przyłączyli się do sankcji , a wizyta szefa MSZ wysłałaby zły sygnał. Rosja chciała w ten sposób zademonstrować, że to jej strefa interesów. A to tylko nasiliłoby presję Zachodu na Serbię – powiedział „Kommiersantowi” Aleksandar Popov, szef Centrum Problemów Regionalnych w Belgradzie. Wcześniej premier Ana Brnabić skarżyła się, że ona i Vučić z pozycji najważniejszych osób w państwie muszą zajmować się logistyką przyjazdu Ławrowa. Prezydent zapowiedział w związku ze skandalem orędzie do narodu. Przemówienie miało zostać wyemitowane wczoraj wieczorem, po zamknięciu tego wydania DGP. Wizyta ministra miała poprzedzać inne ważne spotkanie. W piątek Belgrad ma odwiedzić kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Prorządowy tabloid „Blic” interpretuje to jako oznakę rywalizacji między Rosją a Zachodem o względy Serbii w kontekście agresji na Ukrainę, a chorwacki „Večernji list” – jako dowód, że Vučić wciąż stara się usiedzieć na dwóch krzesłach jednocześnie, deklarując zarówno przyjaźń z Rosją, jak i zamiar akcesji do Unii Europejskiej.