Spośród 21 osób zabitych we wtorkowej strzelaninie w mieście Uvalde w Teksasie w USA 19 to uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej, a dwoje to dorośli, w tym nauczycielka i napastnik, który został zastrzelony przez służby - sprecyzował rzecznik teksańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego.

Nie wiadomo, w jakim wieku były zabite dzieci. Sprawca strzelaniny, 18-letni mężczyzna, nie żyje, zastrzelony przez policjantów. Według Abbotta 10-letnia dziewczynka i 66-letnia kobieta są w szpitalu uniwersyteckim i znajdują się w stanie krytycznym. Kilku uczniów przebywa na izbie przyjęć. Jak wyjaśnił Abbott napastnikiem był 18-letni Salvador Romas, prawdopodobnie były uczeń liceum w Uvalde. Wszedł do szkoły z pistoletem i prawdopodobnie karabinem. "Zastrzelił i zabił w straszny, niezrozumiały sposób (…) Uważamy, że policja zabiła napastnika, ale nadal trwają czynności w tej sprawie" – powiedział gubernator. Postrzelonych zostało także dwóch funkcjonariuszy organów ścigania, ale prawdopodobnie ich życie nie jest zagrożone. "Teksańczycy w całym stanie opłakują ofiary tej bezsensownej zbrodni i społeczność Uvalde - powiedział Abbott - (…) Wzywamy wszystkich Teksańczyków do zjednoczenia się, aby okazać nasze niezachwiane wsparcie wszystkim cierpiącym" – mówił Abbott. Organizacja non-profit Archiwum Przemocy z Bronią (GVA) naliczyła do połowy maja w Ameryce co najmniej 215 strzelanin, zdefiniowanych jako takie, w których zginęły lub zostały ranne cztery lub więcej osób. W dziewięciu było cztery lub więcej ofiar śmiertelnych. Według sekretarz prasowej Białego Domu Karine Jean Pierre oczekuje się, że wieczorem prezydent Joe Biden wygłosi przemówienie związane z strzelaniną."Prezydent Biden został poinformowany o przerażającej strzelaninie w szkole podstawowej w Teksasie i będzie informowany regularnie w miarę pojawiania się nowych informacji. Jego modlitwy są z rodzinami dotkniętymi tym strasznym wydarzeniem" – powiadomiła. Agencja AP przypomina, że była to najbardziej śmiertelna strzelanina w szkole podstawowej od wydarzeń w Newtown w stanie Connecticut prawie dziesięć lat temu, gdy napastnik zastrzelił 26 osób, w tym 20 dzieci w wieku 6 i 7 lat i 6 dorosłych członków personelu, W Uvalde mieszka około 16 000 osób, miasto jest siedzibą rządu hrabstwa Uvalde. Znajduje się około 120 kilometrów od granicy z Meksykiem. Szkoła Robb Elementary znajduje się w dzielnicy, zabudowanej głównie skromnymi domami. Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski.