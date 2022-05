W tle wojny w Ukrainie prezydent USA Joe Biden rozpoczął w piątek swoją pierwszą prezydencką podróż do Azji – do Korei Południowej oraz Japonii. Prócz zademonstrowania Rosji, a także Chinom, wojennej jedności wśród sojuszników celem sześciodniowego pobytu w Azji jest wzmocnienie nadwątlonych przez kryzys więzi gospodarczych Stanów Zjednoczonych z Seulem i Tokio. Kulminacyjnym momentem będzie dla Bidena szczyt państw QUAD (nieformalny sojusz Indii, USA, Australii i Japonii) we wtorek w Tokio.

Wizyta pokazuje, że niezmiennie to Chiny uznawane są nad Potomakiem za największe długoterminowe zagrożenie dla USA – komentuje „New York Times”. Świadczą o tym chociażby liczby – obecnie zespół zajmujący się sprawami Azji jest w Białym Domu trzy razy liczniejszy niż ten od spraw europejskich. W trakcie wojny w Ukrainie szczególne obawy Waszyngtonu budzi polityczna koordynacja między Moskwą a Pekinem, a sen z powiek wojskowych z Pentagonu spędza ewentualna próba zbrojnego przejęcia Tajwanu przez ChRL. By temu zapobiec – powtarzają jak mantrę amerykańscy dyplomaci – należy jak najmocniej zjednoczyć demokratyczny świat, w tym zwiększyć współpracę między sojusznikami Waszyngtonu z Europy i Azji. Stąd symboliczne znaczenie ma to, że pakiet wsparcia z USA dla Ukrainy w wysokości 40 mld dol. Biden podpisał w sobotę właśnie w Korei Południowej.

Jak zauważa Associated Press, wojna w Ukrainie stworzyła poczucie zagrożenia nie tylko wśród europejskich, lecz także azjatyckich sojuszników USA. Korei Południowej i Japonii ma zależeć na wysłaniu do Pekinu konkretnego sygnału – że za ewentualną agresję na Tajwan ChRL spotka tak samo mocna lub jeszcze mocniejsza międzynarodowa odpowiedź, niż spotkała Rosję za inwazję w Ukrainie. Waszyngton wielokrotnie na różnych szczeblach ostrzegał Pekin przed takim krokiem, a w tygodniach poprzedzających wizytę w Azji Biden jasno dawał też do zrozumienia, że postrzega Chiny jako konkurencję gospodarczą i krytykował Państwo Środka za praktyki handlowe i łamanie praw człowieka. Przy takich napięciach niedługo przed jego wylądowaniem w Korei Południowej władze chińskie ogłosiły rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych na Morzu Południowochińskim. Manewry te mają trwać do poniedziałku.

W Tokio z udziałem Bidena dojdzie do szczytu QUAD. Współpraca w tym formacie, mimo że w oświadczeniu po szczycie w 2021 r. nie wspomniano o Chinach, jest interpretowana jako próba przytemperowania regionalnych oraz globalnych ambicji Pekinu. Teraz Amerykanom zależy, by pójść dalej, by współpracę z sojusznikami z Azji rozwinąć na płaszczyźnie gospodarczej. Dlatego Biden proponuje w Azji szerokie porozumienie obejmujące sprawy handlowe czy współpracę w obszarze technologii lub czystej energii. Spekuluje się, że do krajów QUAD mogą dołączyć Korea Południowa oraz niektóre państwa Azji Południowo-Wschodniej. Wszystko jest jeszcze jednak na wstępnym etapie.

Wśród priorytetów wizyty Bidena jest też to, by zwiększyć podaż chipów komputerowych. Ich niedobór w USA mocno rzutuje na produkcję i dostępność nowych samochodów, urządzeń kuchennych czy innych towarów, a także przyczynia się do wzrostu inflacji.

– Te małe chipy to klucz do wprowadzenia nas w nową erę rozwoju technologicznego ludzkości – przekonywał Biden w piątek podczas zwiedzania fabryki Samsunga w Korei Południowej. Pod względem produkcji chipów wysokiej jakości przodują Chiny z udziałem w światowym rynku rzędu 24 proc. Następny jest Tajwan (21 proc.), a potem Korea Południowa (19 proc.) i Japonia (13 proc.). Tylko co 10. chip jest produkowany w Stanach Zjednoczonych. Niepewna sytuacja wokół Tajwanu może więc doprowadzić do szerokiego odcięcia USA dostępu do elektroniki. Podobnie może się wydarzyć, gdy do eskalacji sytuacji w regionie doprowadzi Korea Północna.