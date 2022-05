Problem w tym, że KE prawdopodobnie nie będzie karać podmiotów, które nie przestrzegają sankcji. Bruksela stoi na stanowisku, że nadzorowaniem przestrzegania sankcji przez przedsiębiorstwa zarejestrowane na ich terytorium powinny się zajmować władze krajowe. Co więcej, rzecznik KE stwierdził wczoraj, że Bruksela nie ma wpływu na to, co Rosja zrobi z pieniędzmi, a odbiorcy surowców są zobowiązani kontraktami. – Faktem jest, że nadal kupujemy gaz od rosyjskich dostawców. Trzeba za nie dokonywać płatności, a my tylko określamy ramy, w których te płatności mogą zostać dokonane – mówił Mamer.