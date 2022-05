Na wyjaśnienie tego fenomenu składają się inne zjawiska, które od dłuższego czasu oddziałują na Turków. Pierwsze to polaryzacja – ulubiony instrument polityczny Tayyipa Erdoğana. Od 2013 r., a więc od legendarnych już protestów , które rozpoczęły się od obrony stambulskiego parku Gezi, by wkrótce przerodzić się w rebelię wobec coraz mniej demokratycznej władzy Erdoğana, konsekwentnie rozgrywa on Turków przeciw sobie. Jednych, tych mu sprzyjających, przedstawia jako patriotów popierających go, aby w ich imieniu spełnił marzenie o „nowej Turcji” – światowym mocarstwie, które nie musi kłaniać się możnym tego świata, i samo ustala, jakich zasad chce przestrzegać. Innych nazywa zwolennikami starego porządku (a czasem wręcz zdrajcami). Tym ma się nie podobać misja dziejowa prezydenta, aby uczynić z Turcji państwo prawdziwie suwerenne. Chcą oni, aby uczestniczyła ona w światowej polityce, ale na zasadach ustanawianych przez innych. Czy w takich „warunkach brzegowych” można zwątpić w lidera, któremu zawierzyło się przyszłość państwa? Czy nie łatwiej przekonać samego siebie, że obecne trudności gospodarcze są tylko bólami porodowymi tej „nowej Turcji”, bo przecież każda duża zmiana wiąże się z poświęceniem? Tak zapewne sądzi spora część z 40 proc. Turków wciąż mających zaufanie do kompetencji gospodarczych Erdoğana. Wskazują na to choćby sondy uliczne. Wciąż wybrzmiewają w nich nuty o przejściowym charakterze problemów gospodarczych państwa i przekonania, że wkrótce, w zmienionej po pandemii i agresji Rosji na Ukrainę strukturze gospodarczej świata, Turcja – jak głosi od jakiegoś czasu narracja mediów prorządowych – stanie się „Niemcami Wschodu”, mocarstwem eksportowym. Co prawda, takie głosy słychać coraz rzadziej, jednak nie wyparowały one całkowicie, jak można byłoby przypuszczać po pobieżnym rzucie oka na poziom inflacji.