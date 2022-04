Europarlamentarna komisja ds. inwigilacji systemem Pegasus, która właśnie rozpoczęła swoje prace, będzie chciała zbierać się częściej niż raz w miesiącu, żeby zdążyć przesłuchać jak największą liczbę świadków. Członek komisji Łukasz Kohut w rozmowie z DGP zapowiedział, że zamierza powołać na świadka m.in. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę (nie ma obowiązku stawienia się). – Dla dobra sprawy dobrze byłoby, żeby wszystkie państwa członkowskie, nie tylko Polska i Węgry, którym zarzuca się stosowanie narzędzi do inwigilacji, odpowiedziały na wezwania komisji. To kwestia bezpieczeństwa i prawa do prywatności dla wszystkich obywateli w całej UE – podkreśla Kohut. Niewykluczone, że europosłowie będą organizowali także wizyty zagraniczne w przypadku, kiedy wzywani przez nich przedstawiciele władz nie będą mogli stawić się przed nimi osobiście.