Komisja śledcza do zbadania wykorzystania Pegasusa i innych programów szpiegujących została powołana w marcu przez Parlament Europejski. W jej skład wchodzi 38 europosłów, w tym pięcioro Polaków. Europosłowie chcą zbadać, czy oprogramowanie, które może bez wiedzy użytkownika włączyć kamerę lub mikrofon telefonu i zbierać z niego dane w czasie rzeczywistym, było wykorzystywane do celów politycznych przeciwko dziennikarzom, politykom i prawnikom.

O tym, że Polska posiada system Pegasus, oficjalnie poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”, jednak – jak zapewniał – jest on wykorzystywany przeciwko grupom przestępczym. Wicepremier określił mianem „całkowitych bzdur” zarzuty opozycji i przekonywał, że przedstawiciele środowisk opozycyjnych nie byli inwigilowani w czasie kampanii. W tym samym wywiadzie Kaczyński przyznał, że zakup Pegasusa sfinansowano z Funduszu Sprawiedliwości (który miał pierwotnie wspierać osoby pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości) i stwierdził, że takie rozliczenie tego zakupu miało „charakter techniczny, bez większego znaczenia”. Opozycja wielokrotnie domagała się wyjaśnień, jednak rządzący zapewniali, że sprawa ma charakter niejawny i informacje nie mogą być udzielone publicznie. Choć od kilku miesięcy funkcjonuje senacka komisja, która ma wyjaśnić wykorzystywanie Pegasusa w Polsce, nie ma ona uprawnień komisji śledczej. Ta miała powstać w Sejmie, ale opozycja stawiała warunek: PiS nie może mieć w niej większości. Toczyły się również rozmowy z Pawłem Kukizem, który miał być szefem komisji, ale do dziś nie doszło do porozumienia w tej sprawie.

Z kolei koordynator komisji z ramienia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, europoseł PiS Dominik Tarczyński mówi nam, że działania komisji będą wykraczały także poza obszar UE. – Będziemy mogli powoływać ekspertów na wysłuchania. Mam już gotową listę specjalistów z Izraela, Kanady, Niemiec, Polski, o których wysłuchanie będę wnioskował. Zakres prac komisji nie obejmuje wyłącznie przedstawicieli państw członkowskich, bo dostawcą Pegasusa jest firma izraelska. O ile dotychczasowe doniesienia dotyczące wykorzystywania tego systemu w Polsce, na Węgrzech czy w Belgii okażą się prawdziwe, zakres prac będzie musiał być znacznie szerszy niż obejmujący tylko UE – powiedział europoseł. Komisja ma 12 miesięcy na sporządzenie raportu, który będzie podstawą do wszczęcia działań przez organy ścigania lub posłuży do ukierunkowania dalszych prac.

Producentem Pegasusa i ForcedEntry jest izraelska firma NSO Group, której działania są poddawane weryfikacji przez rodzime służby. W Izraelu, według doniesień dziennika „Kalkalist”, również miało dochodzić do inwigilacji. Szpiegowani bez zezwolenia sądu mieli być m.in. syn byłego premiera Binjamina Netanjahu i jego doradcy oraz aktywiści, wyżsi rangą urzędnicy państwowi i przedsiębiorcy. Szef rządu Naftali Bennett po doniesieniach w sprawie nielegalnych działań policji obiecał wyjaśnienie sprawy i stwierdził, że w demokratycznym kraju takie praktyki są nie do zaakceptowania. Jednocześnie Bennett potwierdził, że Pegasus jest wykorzystywany do walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Jak zapowiedział szef resortu bezpieczeństwa publicznego Omer Bar-Lew, wątpliwości ma wyjaśnić rządowa komisja śledcza. NSO Group zaprzecza, jakoby miał udział w pozaproceduralnej inwigilacji i zapewnia, że sprzedaż jego produktów jest autoryzowana przez rząd. Firma twierdzi, że jej działalność kończy się na sprzedaży oprogramowania, po której nie obsługuje ani nie nadzoruje Pegasusa, nie ma też dostępu do zebranych przez nie danych. Doniesienia izraelskich mediów pojawiły się w trakcie trwającego procesu korupcyjnego Netanjahu, który twierdzi, że kluczowi świadkowie byli nielegalnie podsłuchiwani. Były premier jest oskarżony o oszustwa, nadużycie władzy i przyjmowanie łapówek.