Lokalna opozycja, pod przewodnictwem Jewhena Bałyckiego, kolaboruje z okupantami, pozwoliła im wejść do miasta. Po poddaniu Melitopola porwano mera i rozpoczęły się represje. Na czarnych listach znaleźli się aktywiści, liderzy opinii, przedsiębiorcy , przedstawiciele władz. Teraz wielu stoi przed wyborem – albo dołączyć do okupantów, albo zrezygnować ze swojej działalności. Niektórzy rezygnują. Wielu nie wie, co się wydarzy i po prostu czeka na to, jak rozwinie się sytuacja. W mieście wprowadzana jest rosyjska wersja „demokracji”. Hałyna Danylczenko, wyznaczona przez Rosjan na nowego marionetkowego mera, wzywa ludzi, by budowali „nowy, rosyjski Melitopol”. W mediach jest wiele propagandy, pokazuje się filmy z opłaconymi statystami, którzy cieszą się ze zmiany władz.