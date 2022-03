Przyjęta 12 marca ustawa obejmuje „obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy” i ich małżonków. Przepisy legalizują ich pobyt na 18 miesięcy i otwierają drzwi do różnego rodzaju pomocy, która może być udzielana przez wojewodów i samorządy . Ta sama ustawa przewiduje także świadczenie pieniężne dla osób fizycznych, które zapewniają uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie. Tyle że nie dotyczy to rezydentów Ukrainy bez tamtejszego obywatelstwa ani osób, które - zamiast stać po kilkadziesiąt godzin na ukraińsko-polskiej granicy - skorzystały z mniej oblężonych przejść ze Słowacją, z Węgrami albo Rumunią, po czym przyjechały do Polski tranzytem. Stawia ich to w trudniejszej sytuacji przy poszukiwaniu dachu nad głową, ponieważ gospodarze nie mogą liczyć na ustawowe 40 zł na osobę dziennie, ale też dostępu do rynku pracy czy świadczeń na dzieci. Nie wiadomo, ilu wysiedleńców dotyczy ten problem. Środowiska białoruskie szacują liczbę obywateli tego państwa, którzy przyjechali do Polski po rozpoczęciu inwazji, na kilka, kilkanaście tysięcy. Straż Graniczna nie odpisała na prośbę DGP o podanie liczby obywateli Białorusi, którzy po 24 lutego przybyli z Ukrainy do Polski.