Amerykanie poinformowali wczoraj, że do Europy trafią dodatkowe oddziały z USA. Do Polski przyleci 1700 spadochroniarzy z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej, z którymi nasi wojskowi służyli w Afganistanie. Do Rumunii wysłanych zostanie 1000 żołnierzy z kawalerii Stryker, którzy dziś stacjonują w Niemczech, a do RFN poleci 300. Z kolei Wielka Brytania wzmocni swój kontyngent w Estonii o 800 żołnierzy, a Francuzi wyślą oddziały do Rumunii.